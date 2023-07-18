В Архангельской области назвали причину провала на дороге Архангельск - Онега

По данным пресс-службы администрации региона, инцидент произошел из-за плывуна

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июля. /ТАСС/. Провал на участке дороги Архангельск - Онега произошел из-за образовавшегося плывуна - насыщенного водой грунта, нарушений технологии при строительстве не выявили, сообщает во вторник пресс-служба администрации Архангельской области.

"Как сообщил руководитель дорожного агентства "Архангельскавтодор" Владимир Шадрин, по результатам комиссионного обследования специалистами агентства, подрядной организации, а также проектировщика установлено, что причиной провала участка дороги Архангельск - Онега стал плывун (линза водонасыщенного песчаного грунта), вызвавший разлом грунта", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадало не только дорожное полотно, но и оказались повалены деревья, расколоты стволы деревьев на линии разлома. Линза плывуна располагалась ниже основания дороги, поэтому о нарушении строительных технологий речи не идет.

Сроки восстановления дороги назовут после определения границ участка, требующего замены грунта, а также объема этой замены. Дорожные службы продолжают работу на поврежденном отрезке трассы.

Временно движение транспорта организовали по технологической дороге через поселок Маложма. Для обеспечения безопасности на развилках установлены аншлаги, информирующие население о невозможности проезда по основному маршруту.

Участок автомобильной дороги Архангельск - Онега обвалился 16 июля в районе деревни Кянда. Движение всех видов транспорта было ограничено.