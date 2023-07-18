Арест подозреваемой в подготовке теракта и удар возмездия ВС РФ. Главные события 18 июля

Арест подозреваемой в подготовке теракта

В Ярославской области суд арестовал подозреваемую в подготовке теракта. Россиянка собирала данные о ГЭС, где украинские спецслужбы намеревались организовать взрыв. Возбудили уголовное дело, задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

Удар возмездия ВС РФ

Вооруженные силы России нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также уничтожили хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, которым обеспечивали военную технику ВСУ.

Задержание передававшего координаты охраняющих ЗАЭС сил РФ шпиона

В Энергодаре задержали местного жителя, который передавал координаты позиций российских солдат, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию. Арестованный рассказал, что совершил преступление по просьбе брата, служащего в украинской армии. Возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж".

Повышение предельного возраста пребывания в запасе

Госдума приняла законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

Приговор экс-министру культуры Крыма Новосельской по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшую главу Минкультуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии за получение взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. В качестве дополнительного наказания назначили штраф на сумму 128 млн рублей. Также суд лишил Новосельскую звания заслуженного работника культуры России и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.