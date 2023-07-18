На Кубани госпитализировали 12 подростков после купания в море

Речь идет о школьниках 11-16 лет, прибывших на базу "Парус" со своим тренером

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Массовое отравление произошло на базе отдыха "Парус" в Туапсинском районе Краснодарского края после купания в море. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Кубани.

"Прокуратурой края организована проверка по факту отравления 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера, прибывших на базу отдыха "Парус", расположенную в Туапсинском районе. <…> После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время состояние подростков и тренера удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы на анализы. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха.

Ранее власти Туапсинского района сообщили, что в связи с подтоплениями с 12 июля действует запрет на купание в море, ограничения сохранятся до 26 июля. Меры приняты, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

На минувшей неделе Туапсинский район сильно пострадал от мощных ливней, которые стали причиной подъема воды в реках и подтоплений. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. В результате непогоды больше всего пострадали поселки Тюменский и Новомихайловский, где были подтоплены домовладения и социальные объекты, были разрушены два пешеходных моста, два водовода, из зоны подтопления были эвакуированы 160 человек, в том числе 57 детей, позже они вернулись в свои дома.