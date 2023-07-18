На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури

Генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби предупредил, что в связи с метеорологическими условиями рекомендуется минимизировать нахождение вне помещений и соблюдать осторожность на дороге

ТАСС, 18 июля. По меньшей мере 253 человека пострадали за сутки в результате песчаной бури в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби.

"С 06:00 сегодняшнего дня в медицинские центры провинции обратились 253 человека, - приводит его слова агентство Tasnim. - По меньшей мере восемь из них пришлось остаться под наблюдением специалистов". Мохеби также предупредил, что в связи с метеорологическими условиями рекомендуется минимизировать нахождение вне помещений и соблюдать осторожность на дороге.

Новая волна песчаных бурь охватила север провинции Систан и Белуджистан во вторник утром.

В последний раз песчаная буря накрывала провинцию в период с 2 по 7 июля. Тогда от воздействия стихии пострадали не менее 1 010 человек, 162 из них были госпитализированы. Обратившиеся за медицинской помощью жаловались на проблемы с дыханием, глазами и сердцем.