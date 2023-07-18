В Бурятии экс-замминистра строительства обвинили в превышении должностных полномочий

По версии следствия, Александр Кочелев принял по актам приема-передачи у застройщика 20 жилых помещений в построенном для детей-сирот многоквартирном жилом доме в селе Баргузин, который впоследствии признали аварийным

УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Бывшего заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Александра Кочелева обвинили в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот. Об этом сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК России.

"В отношении Кочелева возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в ведомстве.

В 2014 году Кочелев возглавлял созданную в Минстрое Бурятии контрактную службу, которая осуществляла приемку товаров и услуг по заключенным госконтрактам. По версии следствия, обвиняемый принял по актам приема-передачи у застройщика 20 жилых помещений в построенном для детей-сирот многоквартирном жилом доме в селе Баргузин. Без соответствующего обследования и проведения необходимой экспертизы, хотя строение имело явные технические и эксплуатационные недостатки.

Затем дом признали аварийным и непригодным для проживания. "Был причинен крупный ущерб бюджету, нарушены права потерпевших", - отметили в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями возбудили и расследуют уголовные дела в отношении бывшего главы села Баргузин и в отношении застройщика.