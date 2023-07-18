18 июля, 14:33

В Казахстане заявили, что сотрудник F.A.C.C.T. Кислицин не просил убежища в республике

АСТАНА, 18 июля. /ТАСС/. Задержанный в Алма-Ате руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицин не ходатайствовал о предоставлении убежища на территории Казахстана. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства труда и социальной защиты республики.

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"Гражданин РФ Никита Кислицин ходатайства о предоставлении ему убежища на территории Республики Казахстан не подавал", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России будут добиваться выдачи задержанного в Казахстане по запросу США Кислицина. Он объявлен в России в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Кислицина на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ.

Генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров 28 июня сообщил ТАСС, что генконсульство направило ноту в МИД Казахстана с просьбой воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в США.

Компания Group-IB, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности, после ребрендинга в апреле стала называться F.A.C.C.T. 

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