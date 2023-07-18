18 июля, 14:47

В Брянской области установили личности мужчин, танцевавших на кладбище

В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение

БРЯНСК, 18 июля. /ТАСС/. Полиция установила личности трех молодых людей, которые танцевали на кладбище в Клинцах Брянской области. Ими оказались совершеннолетние местные жители, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального УМВД России.

"Установлены личности трех правонарушителей, которые запечатлены на видео. В настоящее время полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник агентства.

17 июля в соцсетях появился видеоролик, на котором два молодых человека танцуют рядом с захоронениями на территории кладбища, третий участник сидит за столиком, на котором стоят бутылки от спиртных напитков. Авторы поста сообщили, что события происходили на одном из кладбищ в Клинцах. 

Теги:
РоссияБрянская область
© Информационное агентство ТАСС
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