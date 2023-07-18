Подозреваемого в покушении на убийство главы района в Воронежской области задержали

Следствие также расследует дело об умышленном повреждении чужого имущества и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подозреваемого в покушении на убийство главы Рамонского района Воронежской области задержали спустя четыре года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК России.

"В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области, а также об умышленном повреждении чужого имущества и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года в рабочем поселке Рамонь Воронежской области произошел взрыв самодельного взрывного устройства, установленного на служебном автомобиле главы Рамонского муниципального района. Потерпевший получил телесные повреждения. "На первоначальном этапе установить и задержать лиц, причастных к покушению на чиновника, не удалось. Уголовное дело по поручению руководства СК России было передано в центральный аппарат ведомства для наиболее полного и объективного расследования. По результатам комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан местный предприниматель Андрей Богомазов", - добавили в СК.

По данным ведомства, результаты проведенных экспертиз, а также предметы и документы, обнаруженные при обыске по месту жительства подозреваемого, подтверждают его причастность к покушению на убийство главы района. "Установлено, что Богомазов не мог ввести в эксплуатацию нежилое здание, построенное с нарушениями. Администрация указывала ему на необходимость устранения имеющихся нарушений градостроительных норм. Не желая выполнять эти требования, Богомазов решил совершить убийство главы района. Следствие ходатайствует перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.