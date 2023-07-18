В Запорожской области обнаружили тайник с 25 противотанковыми минами

Также изъяты 3 гранаты и 3 запала от гранат

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Полицейские Запорожской области обнаружили схрон с 25 противотанковыми минами, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России и отдела полиции "Михайловский" при силовой поддержке ОМОН "Беркут Юг", реализуя оперативную информацию, на территории контрольно-пропускного пункта недалеко от поселка Михайловка нашли схрон, в котором обнаружили 25 противотанковых мин, 3 гранаты и 3 запала от гранат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все боеприпасы изъяты для дальнейшего уничтожения. "Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к организации данного тайника", - отмечается в сообщении.