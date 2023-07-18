18 июля, 15:18,
обновлено 18 июля, 15:40

В Свердловской области произошел пожар в цехе промышленной зоны

Из здания эвакуировались более 100 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. В Михайловске Свердловской области произошел пожар в цехе промышленной зоны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Вечером 18 июля в экстренные службы Михайловска поступило сообщение о происшествии на улице Кирова. На площади 120 кв. м горит цех в промзоне. Существует угроза обрушения кровли. Из цеха самостоятельно эвакуировался 101 человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 15 человек и 8 единиц техники. В 20:05 (18:05 мск) возгорание локализовали.  

Теги:
РоссияСвердловская область
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