В ДНР сообщили о ранении подростка в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Подросток получил ранения в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За 18 июля по состоянию на 18:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: в Макеевке пострадал парень - подросток 2005 года рождения", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мирная жительница погибла в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.