На Ставрополье по подозрению в получении взятки задержали начальника отдела полиции

Уголовное дело также возбудили в отношении посредника

СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Начальника городского отдела полиции задержали по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей на Ставрополье. За эти деньги виновница ДТП планировала избежать ответственности, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции №3 управления МВД России по Ставрополю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следователем СК России начальник отдела полиции задержан. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

В следственном управлении отметили, что уголовное дело возбудили по материалам краевых управлений МВД и ФСБ. В пресс-службе краевого управления ФСБ журналистам сообщили, что в Ставрополе после ДТП с пострадавшим проводилась проверка в отношении виновницы аварии. Женщина обратилась к знакомому за помощью. Посредник взял за свои услуги 100 тыс. рублей, часть денег он передал начальнику отдела полиции.

"Полицейский через данного посредника сообщил виновнице ДТП о том, что она должна передать ему дополнительные денежные средства в размере 2,5 млн рублей за прекращение проверочных мероприятий в ее отношении. Женщина, действовавшая в рамках оперативно-разыскного мероприятия, передала указанную сумму денежных средств посреднику, после чего он был задержан", - пояснили в управлении.

Уголовное дело по данному факту возбудили и в отношении посредника. Как пояснили журналистам в пресс-службе краевого управления МВД, в отношении сотрудника полиции началась служебная проверка. В случае подтверждения вины его уволят из органов внутренних дел.