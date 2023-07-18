В Брянске семь человек приговорили к длительным срокам за покушение на сбыт наркотиков

Виновных приговорили к срокам от 10 лет до 11,5 года с отбыванием в колониях общего и строгого режима

БРЯНСК, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Брянске признал виновными трех жительниц Тверской и Челябинской области, а также четырех мужчин из Брянской, Смоленской, Тверской областей и Ставропольского края в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в составе организованной группы. Их приговорили к срокам от 10 лет до 11,5 года с отбыванием в колониях общего и строгого режима. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 10 лет до 11 лет 6 месяцев со штрафом от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Женщинам предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, мужчинам - строгого режима", - говорится в сообщении.

Фигуранты признаны виновными по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 30, п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в значительном и крупном размерах; приготовление к незаконному сбыту наркотических средств).

Члены организованной преступной группы с августа 2021 года по февраль 2022-го пытались сбыть на территории Брянской, Тверской и Смоленской областей наркотические средства синтетического происхождения общей массой более 300 г, делая закладки. Информацию об их месторасположении фигуранты отправляли через мессенджеры "оператору".

В феврале 2022 года сотрудники УМВД России по Брянской области пресекли преступную деятельность группы, а наркотические средства изъяли. Возраст осужденных женщин составил от 20 до 25 лет, мужчин - от 20 до 31 года.