Один из пострадавших во время теракта в пакистанском Пешаваре погиб

По данным полиции, взрыв произошел по пути следования автоколонны с военнослужащими военизированного пограничного корпуса

ИСЛАМАБАД, 18 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, по меньшей мере еще шесть получили ранения во вторник в результате теракта в Пешаваре, административном центре пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Телеканал Geo News ранее сообщил со ссылкой на полицию, что по меньшей мере восемь человек пострадали в Пешаваре в результате взрыва возле автомобиля, принадлежащего силовикам. Все пострадавшие госпитализированы, состояние двух из них оценивалось как критическое.

Как сообщила позже газета The Express Tribune со ссылкой на полицию, взрыв произошел по пути следования автоколонны с военнослужащими военизированного пограничного корпуса. На месте инцидента сотрудники сил безопасности устанавливают обстоятельства произошедшего. По их данным, взрыв был осуществлен террористом-смертником, управлявшим автомобилем со взрывчаткой.

Ранее участники прошедшей в Исламабаде конференции командиров корпусов армии Пакистана обвинили Афганистан в возросшей террористической активности на территории исламской республики. Они заявили, что неспособность афганских талибов (радикальное движение "Талибан", запрещено в РФ) сдержать запрещенную в Пакистане группировку "Техрик-и-Талибан ("Движение талибов Пакистана", ТТП) была основной причиной последней волны террористических вылазок в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. На конференции подчеркивалось, что боевикам ТТП в Афганистане предоставлена свобода действий, в этой соседней с Пакистаном стране они получают убежище и новейшее оружие.

В связи с возросшей угрозой со стороны ТТП правительство Пакистана решило направить в среду в Кабул специального представителя по Афганистану Асифа Дуррани с целью убедить талибов пресечь использование экстремистами афганской территории для совершения терактов в Пакистане.

По данным Министерства обороны Пакистана, в первой половине 2023 года в стране было проведены 13,6 тыс. антитеррористических операций, в ходе которых были ликвидированы или арестованы почти 1,2 тыс. террористов. Во время операций погибли 95 пакистанских военнослужащих.