Московские приставы за полгода приостановили 3,5 тыс. производств в отношении военных

Также защита прожиточного минимума на счетах должников от взысканий была применена в рамках 8,4 тыс. исполнительных производств

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы в этом году приостановили исполнительные производства в отношении 3,5 тыс. военнослужащих и других участников боевых действий. Об этом сообщил во вторник главный судебный пристав столицы Николай Коновалов на коллегии по итогам работы главного управления ФССП по Москве в первом полугодии.

"Приостановлено свыше 3,5 тыс. производств в отношении должников, призванных на военную службу, а также участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации", - привели его слова в пресс-службе главка. Как сообщалось ранее, за прошлый год столичные приставы приостановили 3,8 тыс. производств в отношении мобилизованных граждан и добровольцев.

Кроме того, сообщили в ГУ ФССП по Москве, в первом полугодии защита прожиточного минимума на счетах должников от взысканий (по обращениям граждан) была применена в рамках 8,4 тыс. исполнительных производств. За весь прошлый год этой мера защиты от взыскания средств прожиточного минимума была применена в рамках 6,2 тыс. исполнительных производств.