Московские приставы вдвое чаще стали привлекать коллекторов к ответственности

Главный судебный пристав города Николай Коновалов сообщил, что рассмотрено порядка 3 тыс. обращений граждан в связи с деятельностью частных сборщиков долгов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московские приставы в этом году вдвое чаще стали привлекать к ответственности за нарушения коллекторов и других частных сборщиков долгов. Об этом говорилось во вторник на коллегии главного управления ФССП по Москве по итогам работы в первом полугодии.

"В рамках защиты прав и законных интересов граждан в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности <...> в результате проведения административных расследований должностными лицами управления составлено 298 протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности", - сообщил на коллегии главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов, чьи слова привели в пресс-службе ГУ ФССП. Это сравнимо с показателем за весь прошлый год: как сообщали ранее в главке, в 2022 году в отношении коллекторских организаций было составлено 299 протоколов об административных правонарушениях.

По словам Коновалова, протоколы составлялись по статьям 14.57 (нарушение требований законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), 17.7 (невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) и 19.7 (непредоставление или несвоевременное предоставление сведений органу, осуществляющему государственный контроль) КоАП РФ.

Главный судебный пристав Москвы сообщил, что за шесть месяцев 2023 года в управлении рассмотрено порядка 3 тыс. обращений граждан в связи с деятельностью частных сборщиков долгов (за весь 2022 год было рассмотрено 5 тыс. жалоб).