Судебные приставы Москвы в 1,5 раза увеличили сбор долгов в пользу граждан и организаций

С начала года приставы взыскали свыше 43,7 млрд рублей в пользу граждан и организаций, что на 47% больше отчетного периода 2022 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московские приставы в 2023 году в 1,5 раза увеличили объем взысканных долгов в пользу граждан и организаций. Об этом сообщил главный судебный пристав столицы Николай Коновалов во вторник на коллегии главного управления ФССП по Москве по итогам работы в первом полугодии.

"Главный судебный пристав Москвы отметил, что в первом полугодии 2023 года приоритетный характер сохраняли восстановление и защита прав и законных интересов граждан. С января этого года московскими судебными приставами взыскано свыше 43,7 млрд рублей в пользу граждан и организаций, что на 47% больше отчетного периода прошлого года", - сообщили в пресс-службе главка.

Годом ранее лишь 36% общего объема взысканных столичными приставами долгов приходилось на собранные в пользу граждан и организаций, 64% долгов собиралось в консолидированный бюджет РФ (федеральный бюджет и бюджет Москвы).

Первый замдиректора ФССП России Ольга Помигалова обозначила приоритетные направления деятельности столичного органа принудительного исполнения на второе полугодие. Кроме того, состоялась церемония награждения сотрудников структурных подразделений ГУ ФССП по Москве за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые высокие результаты по различным направлениям деятельности.