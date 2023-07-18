В Севастополе двум экс-сотрудникам Севреестра дали условные сроки за махинации с землей

Осужденные обманом переоформили на третьих лиц земельные участки общей стоимостью 500 млн рублей

ТАСС, 18 июля. Суд в Севастополе во вторник приговорил к условным срокам двух бывших сотрудников городского управления госрегистрации права и кадастра (Севреестр), а также нотариуса по делу о мошенничестве с земельными участками, общая стоимость которых составила 500 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

"Одному из бывших госрегистраторов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года и лишением права занимать определенные должности на три года. Второй осужденной - в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать определенные должности на один год. Нотариус приговорена к наказанию в три года условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься нотариальной деятельностью на два года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в 2019 году житель соседней страны попытался продать земельные участки в севастопольской зоне южного берега Крыма по недействительным договорам купли-продажи. Для этого он через знакомого нашел нотариуса, которая удостоверила сделку, после чего двое сотрудников Севреестра обманом переоформили на третьих лиц 51 земельный участок.

"В ходе регистрации еще 98 участков обвиняемым не удалось довести преступный умысел до конца, поскольку их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и прокуратурой Севастополя. Следствием была проведена значительная работа, в том числе возвращены в собственность города Севастополя земельные участки на общую сумму более 200 млн рублей, а также пресечена реализация земли еще на 300 млн рублей", - добавили в управлении.

Дело рассматривалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Сам иностранец и его посредник находятся в розыске.