Экс-главу Ростовского облсуда и ее бывшего заместителя арестовали по статье о взятке

Рассмотрение ходатайств проходило в закрытом судебном заседании

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник заключил под стражу бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову по обвинению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Золотаревой и Юровой меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

Рассмотрение ходатайств по просьбе следствия проходило в закрытом судебном заседании.

В мае Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение.

В правоохранительных органах ранее ТАСС сообщали, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он был задержан на территории Ростовской области, в операции по его задержанию принимали участие сотрудники ФСБ. По данным газеты "Коммерсант", у следствия могут возникнуть претензии еще к нескольким судьям региона. Как отмечало издание, за вознаграждения эти судьи изменяли фигурантам уголовных дел меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей и выносили мягкие приговоры.