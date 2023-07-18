В Омске в ДТП с участием микроавтобуса пострадали два человека

По данным регионального УГИБДД, пассажир микроавтобуса находится в бессознательном состоянии

ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Столкновение пассажирского микроавтобуса и двух легковых автомобилей произошло в Омске. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД, в ДТП пострадали два человека, включая пассажира автобуса.

"В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля, а также пассажир микроавтобуса, который находится в бессознательном состоянии. Оба доставлены в больницу", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, микроавтобус, в салоне которого находился один пассажир, при повороте налево не уступил дорогу встречному Mercedes. После этого легковой автомобиль отбросило на стоящую Honda.