18 июля, 16:48

В Омске в ДТП с участием микроавтобуса пострадали два человека

По данным регионального УГИБДД, пассажир микроавтобуса находится в бессознательном состоянии

ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Столкновение пассажирского микроавтобуса и двух легковых автомобилей произошло в Омске. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД, в ДТП пострадали два человека, включая пассажира автобуса.

"В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля, а также пассажир микроавтобуса, который находится в бессознательном состоянии. Оба доставлены в больницу", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, микроавтобус, в салоне которого находился один пассажир, при повороте налево не уступил дорогу встречному Mercedes. После этого легковой автомобиль отбросило на стоящую Honda. 

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РоссияОмская область
© Информационное агентство ТАСС
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