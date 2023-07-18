В Колумбии в результате схода оползня погибли 14 человек

По сведениям газеты El Tiempo, пропавшими без вести числятся около 20 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Как минимум 14 человек погибли, 6 пострадали в результате схода оползня в центральной части Колумбии. Об этом сообщил губернатор департамента Кундинамарка Николас Гарсия Бустос.

"К настоящему моменту обнаружены тела 14 погибших, 6 человек найдены живыми и доставлены в медицинские учреждения", - написал он в Twitter.

На месте продолжают работать спасатели. По данным газеты El Tiempo, пропавшими без вести числятся около 20 человек.

Оползень сошел на деревню Наранхаль в ночь на вторник. К смещению горных пород привели ливни, из-за которых местные реки вышли из берегов.