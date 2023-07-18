Полиция задержала угрожавшего заложенной бомбой в Пражском граде

Ему грозит до трех лет тюрьмы

ПРАГА, 18 июля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, угрожавшего администрации президента Чехии заложенным в Пражском граде, резиденции главы государства, взрывным устройством. Со ссылкой на пресс-секретаря пражской полиции Ричарда Грдину об этом сообщил во вторник новостной портал idnes.cz.

"В администрацию президента поступило вчера ночью электронное письмо, в котором в то время неизвестный угрожал взрывным устройством, заложенным в президентской администрации", - сказал Грдина.

Полиции удалость быстро установить личность мужчины, направившего это электронное письмо. Он задержан. Ему грозит до трех лет заключения.