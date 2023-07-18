Площадь тления вблизи полигона ТБО в Ленобласти снизилась до 1 тыс. кв. м

По данным Комитета правопорядка и безопасности региона, открытого горения не наблюдается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Площадь тления вблизи полигона твердых бытовых отходов в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области снизилась. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

"По состоянию на 20:10 площадь тления снизилась и составляет примерно 1 тыс. кв. м. Открытого горения не наблюдается. Продолжаются работы по проливке", - говорится в распространенном сообщении.

Информация о пожаре поступила днем 17 июля, площадь возгорания изначально составляла 800 кв. м. Из-за усиления ветра скорость распространения огня увеличилась, площадь пожара выросла к вечеру до 3 тыс. кв. м. В 21:07 17 июля пожар локализовали.