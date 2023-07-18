В Ларнаке у самолета из Израиля при посадке лопнуло колесо

Никто из пассажиров не пострадал

НИКОСИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Ларнаки, являющийся крупнейшим на Кипре, во вторник ненадолго был вынужден приостановить обслуживание рейсов из-за инцидента с пассажирским самолетом израильской компании El Al, у которого во время посадки лопнуло колесо. Об этом сообщили представители компании Hermes Airports, являющейся оператором аэропортов в Ларнаке и Пафосе.

На борту находились 73 пассажира. Никто из них не пострадал при посадке. Всех благополучно высадили из самолета, который еще в течение часа оставался на взлетно-посадочной полосе.

Два прибывающих рейса перенаправили в аэропорт Пафоса, а еще два задержали. В настоящее время работа аэропорта восстановлена, рейсы выполняются в обычном режиме.