18 июля, 19:06

В Ростовской области ищут шестилетнюю девочку, которая ушла с площадки с незнакомцем

Полиция также устанавливает личность мужчины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Полицейские Ростовской области разыскивают шестилетнюю девочку, которая, предположительно, ушла с детской площадки в Шахтах с незнакомым мужчиной. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Шахты устанавливают местонахождение несовершеннолетней, которая 18 июля 2023 года около 16:30 ушла с детской площадки, расположенной по адресу: Шахты, улица Хабарова, 16, предположительно, в сопровождении мужчины, личность которого устанавливается", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили, что девочка с русыми волосами и голубыми глазами была одета в светлый топ и джинсовые шорты. Тех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, попросили сообщать в полицию. 

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