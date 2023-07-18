Президента банка "Югра" Алексея Нефедова отправили в СИЗО

К уголовной ответственности также привлечены бенефициарный владелец банка Алексей Хотин, председатель его правления Дмитрий Шиляев и директор филиала в Москве Нина Чернова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом находящегося на стадии банкротства банка "Югра" отправил в СИЗО президента кредитного учреждения Алексея Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу. Как уточнили во вторник ТАСС в суде, мера пресечения в виде запрета определенных действий ужесточена Нефедову на заключение под стражу сроком до 30 сентября.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года", - сказала представитель суда.

Кроме Нефедова, к уголовной ответственности привлечены и принимают участие в судебном процессе бенефициарный владелец банка "Югра" Алексей Хотин, председатель его правления Дмитрий Шиляев, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. В отношении них неоднократно продлевалась мера пресечения в виде запрета определенных действий, никто из фигурантов дела вину не признает. По словам защитников подсудимых, Нефедов пропустил несколько судебных заседаний по делу по уважительной причине, "из-за госпитализации после ухудшения состояния здоровья, что было расценено судьей как воспрепятствование правосудию".

Суть обвинений

Сначала Хотину, Шиляеву и Нефедову, а также Нине Черновой вменялась растрата в размере 7 млрд рублей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения).

Следствие считает, что Хотин в 2014 году создал и возглавил организованную группу, в которую вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке "Югра". По версии Генпрокуратуры РФ, с 2014 по 2017 год "они похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям - ООО "Капстрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское".

В июле 2017 года Центробанк России отозвал у банка "Югра" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом. Хотин был задержан в апреле 2019 года. Все фигуранты до передачи дела в суд находились под домашним арестом. Уголовное дело было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Судебный процесс над топ-менджментом банка "Югра" начался в начале апреля 2021 года.