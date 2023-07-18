В Москве столкнулись несколько автомобилей

Одна из машин загорелась

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы на Поречной улице в районе дома 31, в результате один из автомобилей загорелся. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Поречной улице (в районе д. 31) столкнулись несколько автомобилей. Вследствие столкновения один из автомобилей загорелся", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, отмечается в публикации. Движение в районе происшествия затруднено.