В Пологах Запорожской области после обстрела телевышки в Токмаке пропали интернет и свет

В оперативных службах региона сообщили, что сильный дождь мешает полноценному проведению восстановительных работ

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Проблемы с электричеством и мобильной связью начались в городе Пологи Запорожской области после обстрела украинскими военными телевышки в Токмаке, сообщили в оперативных службах региона.

"После обстрела Токмака в городе Пологи наблюдаются проблемы с мобильной связью и электричеством. Идет сильный дождь, что мешает полноценному проведению восстановительных работ", - сказали журналистам.

Ранее сообщалось, что в 19:10 украинские военные обстреляли город Токмак ракетами. Четыре ракеты были сбиты системой ПВО, две попали в телевышку. Пострадавших нет.