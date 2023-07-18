18 июля, 20:55
Военная операция на Украине

В Пологах Запорожской области после обстрела телевышки в Токмаке пропали интернет и свет

В оперативных службах региона сообщили, что сильный дождь мешает полноценному проведению восстановительных работ

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Проблемы с электричеством и мобильной связью начались в городе Пологи Запорожской области после обстрела украинскими военными телевышки в Токмаке, сообщили в оперативных службах региона.

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"После обстрела Токмака в городе Пологи наблюдаются проблемы с мобильной связью и электричеством. Идет сильный дождь, что мешает полноценному проведению восстановительных работ", - сказали журналистам.

Ранее сообщалось, что в 19:10 украинские военные обстреляли город Токмак ракетами. Четыре ракеты были сбиты системой ПВО, две попали в телевышку. Пострадавших нет. 

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