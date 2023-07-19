Полиция использовала водометы для разгона многотысячной акции протеста в Тель-Авиве

Тысячи протестующих 18 июля вышли к комплексу правительственных зданий на востоке города, где с начала года проводятся наиболее массовые в стране митинги против судебной реформы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Демонстрация протеста против судебной реформы, продвигаемой правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, прошла с участием десятков тысяч человек во вторник вечером в Тель-Авиве. В ходе акции возникали столкновения силовиков с протестующими, для оттеснения демонстрантов была задействована конная полиция, стражи порядка активно использовали водометы, передает корреспондент ТАСС.

Тысячи протестующих ранее во вторник вышли к комплексу правительственных зданий на востоке Тель-Авива, где с начала года проводятся наиболее массовые в стране митинги против судебной реформы. Демонстранты жгли пиротехнику, скандировали антиправительственные лозунги и требовали отозвать спорный проект реформы, пытались спуститься с эстакады и перекрыть шоссе "Аялон".

Вечерняя демонстрация в Тель-Авиве прошла в рамках объявленного во вторник оппозицией "дня всеобщего протеста". С самого утра по всей стране проходили протестные акции различного масштаба. По завершении вечерней демонстрации в Тель-Авиве группа протестующих намерена начать шествие в сторону Иерусалима, марш они планируют завершить за четыре дня, дойдя пешком до здания Кнессета (парламент страны).

Нынешнее правительство во главе с Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года, а в январе 2023-го выдвинуло проект реформы судебной системы, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Акции не прекращаются уже 28 недель.

На прошлой неделе Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верхового суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте, сообщила в тот же день канцелярия премьера. Кроме того, глава израильского правительства заявил хозяину Белого дома о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы, добавили в ведомстве премьера.