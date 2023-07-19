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Военная операция на Украине

В Киеве и нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждения действуют в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена ночью в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

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Предупреждения действуют в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях.

Около 1:00 мск зона действия воздушной тревоги распространилась на Винницкую, Николаевскую, Одесскую и подконтрольную украинским властям часть Херсонской области.

Объявленные примерно в 00:22 мск в Киеве и Киевской области предупреждения были отменены.

В новость внесены изменения (1:15 мск) - добавлена новая информация. 

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