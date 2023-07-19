СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе

В регионе объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Серия мощных взрывов произошла ночью в Одессе на юге Украины. Как сообщило украинское издание "Общественное", происшествия зафиксированы в 01:05 и 01:07 мск.

Другие подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Спустя час украинское издание "Зеркало недели" сообщило о повторных взрывах в Одессе.

Серия новых взрывов произошла ночью в течение девяти минут в Одессе. Как сообщило украинское издание "Общественное", взрывы зафиксированы в 02:11 и 02:20 мск.

В новость внесены изменения (02:33) - обновлено, добавлена информация о новых взрывах в Одессе.