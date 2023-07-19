В Приморском крае в ДТП погиб ребенок

Еще девять человек пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Два минивэна столкнулись на трассе Владивосток - Хабаровск в Приморском крае. В результате ДТП травмы получили девять человек, один ребенок погиб, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Вечером 18 июля 2023 года на 436 км автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток водитель Toyota Vellfire при выполнении обгона совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Toyota Noah. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили двое водителей и восемь пассажиров транспортных средств, из которых трое несовершеннолетние. Малолетний ребенок 2016 года рождения погиб на месте", - говорится в распространенном сообщении.

Лесозаводская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту аварии.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного участникам происшествия.