В Хабаровском крае за сутки потушили лесные пожары на площади 20,3 тыс. га

В ликвидации огня участвуют свыше 500 человек, 46 единиц техники и 8 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае потушили возгорания на площади свыше 20,3 тыс. га за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Ликвидировано 6 пожаров на 20 306 га", - говорится в сообщении. Уточняется, что в крае зарегистрировано 70 пожаров на общей площади почти 152,8 тыс. га. Накануне огнем было охвачено 158,2 тыс. га.

Большая часть возгораний находятся в северных Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Пожары отмечаются также в Николаевском, Верхнебуреинском, Солнечном, Комсомольском, Ванинском и других районах, уточнили ТАСС в министерстве.

Сейчас в тушении огня задействованы свыше 500 человек, привлечены 46 единиц техники, 8 воздушных судов.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, въезжать в них автомобилям, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также правительственная комиссия ввела межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошел 471 пожар на общей площади 378,4 тыс. га.