На Сахалине возбудили дело по факту ДТП, в котором погиб ребенок

В результате ЧП также пострадали два человека

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту наезда на пешеходов в Южно-Сахалинске во вторник, где один ребенок погиб и двое взрослых пострадали. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - прим. ТАСС)", - рассказали в управлении. Максимальное по строгости наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

По информации правоохранительных органов, уголовное дело взято на контроль прокуратурой Сахалинской области. Инициирован вопрос о его передаче для дальнейшего расследования в следственное управление СК РФ по региону.

18 июля вечером женщина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado сбила трех человек на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске на перекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской. После ДТП четырехлетняя девочка умерла при проведении реанимационных мероприятий. Две женщины получили травмы.

Предварительная причина произошедшего пока не уточняется.