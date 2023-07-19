Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в РФ агента украинской разведки

Во 2-м Западном окружном военном суде сообщили, что Александр Цилык первые три года проведет в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Агент Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александр Цилык, задержанный в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в РФ самодельных взрывных устройств, признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС во 2-м Западном окружном военном суде.

"Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима. Он признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений", - сказал собеседник агентства.

По данным ФСБ РФ, житель Киевской области Алекасандр Цилык был завербован и действовал по указанию начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины Максима Кириловца. Для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств Цилык в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу Российской Федерации, а в ходе повторного прибытия в Россию был задержан с поличным. Как уточнили ТАСС в суде, для перехода через границу Цилык использовал фальшивые документы, согласно которым якобы направлялся в Россию на лечение.