19 июля, 02:49

Yonhap: в Южной Корее из-за наводнений и оползней определили 13 зон бедствия

Отмечается, что подобная мера позволяет правительству упростить бюрократические процедуры, которые связаны с оказанием помощи населению

СЕУЛ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил особыми зонами бедствия 13 районов страны, пострадавших в результате мощных ливней от наводнений и оползней. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что такая мера позволяет правительству Южной Кореи упростить бюрократические процедуры, связанные с оказанием помощи населению, а также выплатить компенсации пострадавшим по ускоренной схеме.

По меньшей мере 44 человека погибли в Южной Корее в результате буйства стихии. Более 10 тыс. жителей страны были эвакуированы в безопасные районы. Непогода привела к повреждению объектов инфраструктуры, были зафиксированы перебои с электричеством, затронувшие порядка 28 тыс. домохозяйств. 

Теги:
Республика Корея
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