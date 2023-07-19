Женщина и ребенок после ДТП в Приморском крае остаются в тяжелом состоянии

Как сообщили в региональной прокуратуре, остальные участники аварии получили легкие травмы или переломы

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии после ДТП на трассе Владивосток - Хабаровск, в котором пострадали девять человек и погиб один. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Приморского края, остальные пострадавшие получили легкие и средние травмы.

"Один ребенок 2016 года рождения находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос по его транспортировке во Владивосток. Также в тяжелом состоянии еще одна женщина", - сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что остальные участники ДТП получили легкие травмы или переломы.

Вечером 18 июля 2023 года на 436 км автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток водитель Toyota Vellfire при обгоне столкнулся с движущимся во встречном направлении Toyota Noah. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое водителей и восемь пассажиров транспортных средств, из которых трое несовершеннолетние. Один из детей умер.

Лесозаводская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП.