В США эвакуировали завод Ford из-за сообщения о вооруженном человеке на его территории

В группу управления безопасностью и рисками завода поступил звонок о том, что неизвестный со взрывчаткой, винтовкой и пистолетом забаррикадировался в покрасочном цехе, передает ABC со ссылкой на шерифа округа Клей

ТАСС, 19 июля. Сотрудников сборочного завода американского автопроизводителя Ford в штате Миссури эвакуировали во вторник из-за сообщения о нахождении на его территории вооруженного человека.

Об этом сообщило местное отделение телеканала ABC со ссылкой на офис шерифа округа Клей.

По его данным, в группу управления безопасностью и рисками Ford поступил звонок о том, что неизвестный, вооруженный взрывчаткой, винтовкой и пистолетом, забаррикадировался в покрасочном цехе завода. Офис шерифа принял решение эвакуировать сотрудников предприятия, а также закрыть его.

Сообщений о выстрелах и пострадавших не поступало. На месте работают правоохранители.