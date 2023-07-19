19 июля, 03:39

В США эвакуировали завод Ford из-за сообщения о вооруженном человеке на его территории

AP Photo/ J. Scott Applewhite, архив
© AP Photo/ J. Scott Applewhite, архив

В группу управления безопасностью и рисками завода поступил звонок о том, что неизвестный со взрывчаткой, винтовкой и пистолетом забаррикадировался в покрасочном цехе, передает ABC со ссылкой на шерифа округа Клей

ТАСС, 19 июля. Сотрудников сборочного завода американского автопроизводителя Ford в штате Миссури эвакуировали во вторник из-за сообщения о нахождении на его территории вооруженного человека.

Читайте также
Хронология инцидентов со стрельбой в США с 2013 года

Об этом сообщило местное отделение телеканала ABC со ссылкой на офис шерифа округа Клей.

По его данным, в группу управления безопасностью и рисками Ford поступил звонок о том, что неизвестный, вооруженный взрывчаткой, винтовкой и пистолетом, забаррикадировался в покрасочном цехе завода. Офис шерифа принял решение эвакуировать сотрудников предприятия, а также закрыть его.

Сообщений о выстрелах и пострадавших не поступало. На месте работают правоохранители. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация