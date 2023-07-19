В центральной части Сахалина продлили высокую пожарную опасность

Она будет действовать до 22 июля 2023 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 20-22 июля предупреждение в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина) в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"На территории Смирныховского района сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс пожарной опасности)", - сказали в управлении.

Сейчас в Смирныховском районе облачно, слабый ветер. Температура воздуха держится на отметке плюс 26 градусов.

Ранее спасатели объявляли высокую пожарную опасность в той же местности на 17-19 июля.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организовывается круглосуточное дежурство на пожарных наблюдательных пунктах. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.