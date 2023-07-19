В Крыму произошел пожар на полигоне

Из-за ЧП планируют эвакуировать около 2 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма, из-за чего перекрыта трасса "Таврида". Об этом написал в среду в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время", - сообщил он.

Аксенов также добавил, что из-за ЧП предполагается эвакуировать около 2 тыс. человек.

"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов - это более 2 тыс. человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы", - говорится в сообщении.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своей публикации сообщил, что перекрыта часть трассы с 118 км по 130 км. "Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога", - добавил Крючков.

Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, 6 участков проходят по территории Республики Крым, 2 - в административных границах Севастополя.