19 июля, 04:29

На МКАД перевернулся грузовик

© Официальный Telegram-канал Дептранса Москвы

Из-за ДТП затруднено движение

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль перевернулся, затруднив движение на внешней стороне 29-го км МКАД. Об этом сообщается в среду в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 29 километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и перевернулся", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - отмечается в публикации. 

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© Информационное агентство ТАСС
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