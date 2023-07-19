На МКАД перевернулся грузовик

Из-за ДТП затруднено движение

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль перевернулся, затруднив движение на внешней стороне 29-го км МКАД. Об этом сообщается в среду в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 29 километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и перевернулся", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - отмечается в публикации.