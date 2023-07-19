В красноярском пенсионном фонде возбудили уголовные дела о мошенничестве

По версии следствия, фонд перечислил 5,3 млн рублей компании за выполнение работ по модернизации локально-вычислительной сети, которые не были проведены

КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве при модернизации локально-вычислительной сети отделения пенсионного фонда по Красноярскому краю, проводившейся в 2021 году. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве при модернизации локально- вычислительной сети в ОПФР по Красноярскому краю <…> Расследуются уголовные дела в отношении бывшего начальника управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю и директора коммерческой компании. В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2021 года с фирмой "Лерком" был заключен госконтракт на выполнение работ по модернизации локально-вычислительной сети фонда стоимостью более 5,3 млн рублей. Компания взяла на себя обязанность до 3 декабря того же года демонтировать телекоммуникационные шкафы, собрать и запустить новое оборудование, разработать техническую документацию, но с работой не справилась. Об этом знал тогда начальник управления фонда, но документы о приеме работ подписал. Компании перечислили 5,3 млн рублей, хотя работы были не выполнены на 2,5 млн рублей. Дела были возбуждены по материалам ФСБ.

Ранее экс-начальник управления информтехнологий фонда был признан виновным в попытке получения взятки в особо крупном размере при поставке неоригинальных картриджей для пенсионного фонда. Ему был назначен штраф в 2 млн рублей и запрещено занимать должности на госслужбе в течение 5 лет.