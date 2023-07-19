СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Жителей четырех сел эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму ориентировочно на сутки, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
"Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки", - написал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Глава крымского Минтранса Николай Лукашенко сообщал, что паромная переправа и железнодорожный транспорт работают в штатном режиме.