Обстановка на трассе "Таврида" после пожара на полигоне в Крыму

Обстановка на трассе "Таврида" после пожара на полигоне в Крыму

Советник главы региона Олег Крючков уточнил, что жителей вывозят ориентировочно на сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Жителей четырех сел эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму ориентировочно на сутки, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки", - написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Глава крымского Минтранса Николай Лукашенко сообщал, что паромная переправа и железнодорожный транспорт работают в штатном режиме.