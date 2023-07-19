В Барнауле из аварийного дома эвакуируют жильцов

Мэрия объявила режим повышенной готовности

ТАСС, 19 июля. Многоквартирный аварийный жилой дом 1914 года постройки в Барнауле Алтайского края признан опасным для жильцов - их эвакуируют в пункт временного размещения. Городская администрация оперативно рассмотрит вопрос расселения дома, сообщили в среду в Telegram-канале мэрии.

"В Центральном районе Барнаула по улице Пролетарской, 78 введен режим повышенной готовности. <…> В настоящее время сформирована и работает оперативная группа, ведется информирование жителей, развернут пункт временного размещения на базе школы №1, проводятся эвакуационные мероприятия. Вопрос расселения жильцов из многоквартирного дома будет рассмотрен сегодня на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города", - говорится в сообщении.

Накануне в доме в Центральном районе Барнаула произошло отслоение штукатурного слоя потолочного перекрытия в одной из квартир. По результатам обследования специализированной организацией установлено, что пребывание в доме создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Многоквартирный дом по улице Пролетарской был построен в 1914 году, признан аварийным и подлежащим сносу в марте 2019-го. В доме находятся 4 квартиры, в которых проживают 11 человек.