В Астраханской области СК возбудил дело о мошенничестве против директора фирмы

Ущерб от его действий составил 35 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Директор фирмы по оптовой торговле фармацевтической продукцией подозревается в мошенничестве на сумму 35 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы по оптовой торговле фармацевтической продукцией по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ и УМВД России по Астраханской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля по март 2021 года директор фирмы с неустановленными лицами изготовили маркировочные наклейки на наборы реагентов для выявления РНК коронавируса, в которые внесли заведомо ложные сведения. Они заменили срок годности с апреля на декабрь 2021 года, а затем - маркировочные наклейки на наборах реагентов. Глава фирмы осуществила поставку товара с заведомо замененными маркировочными наклейками в астраханские аптеки, в связи с чем Минздраву Астраханской области был причинен ущерб на сумму более 35 млн рублей.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.