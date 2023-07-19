19 июля, 06:06
Лесные пожары в России

В Югре за сутки площадь лесных пожаров выросла почти до 7 тыс. га

К их ликвидации и локализации привлечены 475 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Пожарные тушат 30 лесных возгораний на общей площади 6 931,43 га в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"На утро 19 июля 2023 года в Югре действуют 30 лесных пожаров на общей площади 6 931,43 га, из них локализовано 14 пожаров на площади 4 801,23 га. К их ликвидации и локализации привлечены 475 работников Авиалесоохраны Югры, Главного управления МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы, сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия", - сказано в сообщении.

За сутки потушили в регионе 10 лесных пожаров на общей площади чуть более 300 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25 601,93 га, 404 лесных пожара на площади 39 964,37 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация