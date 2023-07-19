В Кировской области машина съехала в кювет

В результате ДТП погибли четыре человека

КИРОВ, 19 июля. /ТАСС/. Автомобиль BMW в среду утром съехал с дороги в Советском районе Кировской области, опрокинулся и загорелся. В результате ДТП четыре человека погибли, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

"Сегодня в 04:16 в Советском районе на 124-м км автодороги Киров - Советск - Яранск водитель автомобиля BMW совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля BMW погибли", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия аварии. На месте аварии работают сотрудники полиции.