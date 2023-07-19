19 июля, 06:08

В Кировской области машина съехала в кювет

В результате ДТП погибли четыре человека

КИРОВ, 19 июля. /ТАСС/. Автомобиль BMW в среду утром съехал с дороги в Советском районе Кировской области, опрокинулся и загорелся. В результате ДТП четыре человека погибли, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

"Сегодня в 04:16 в Советском районе на 124-м км автодороги Киров - Советск - Яранск водитель автомобиля BMW совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля BMW погибли", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия аварии. На месте аварии работают сотрудники полиции. 

Теги:
РоссияКировская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация