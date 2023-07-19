В Башкирии поезд столкнулся с машиной

Один человек погиб, еще один пострадал

УФА, 19 июля. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Башкирии. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате ДТП одна женщина, к сожалению, скончалась, еще одна женщина получила травмы. Ей оказывается медицинская помощь. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Предварительно установлено, что водитель проезжала на запрещающий сигнал светофора. Задержки пассажирских и грузовых поездов нет", - сказано в сообщении.

ДТП с участием грузового поезда и легковой автомашины марки ВАЗ случилось на железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги возле станции Приуралье в Архангельском районе. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые извлекли из покореженного автомобиля женщин.