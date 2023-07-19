Жителя Челябинской области осудили за организацию деятельности нежелательной в РФ НПО

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года

ТАСС, 19 июля. Раменский городской суд Московской области признал жителя Челябинской области виновным в том, что он является одним из организаторов, а также юридическим советником международной неправительственной организации "Новое поколение", которая признана нежелательной в России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

"Раменский городской суд Московской области признал жителя Челябинской области виновным по ч. 3 ст. 284.1 УК России (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

В управлении ФСБ России по Челябинской области пояснили, что мужчина являлся одним из организаторов на территории страны деятельности структуры "Новое поколение", он был задержан сотрудниками управления в августе 2022 года. Было установлено, что мужчина дополнительно выступал в качестве юридического советника этой организации.

На основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 23 августа 2021 деятельность международного движения "Новое поколение" признана нежелательной на территории Российской Федерации.