Число пострадавших в ДТП на северо-востоке Москвы выросло до 13

Госпитализированы 11 человек

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП на Осташковской улице в Москве выросло до 13 человек, сообщили ТАСС в среду в медицинских службах.

"По уточненным данным, в ДТП пострадали 13 человек. Госпитализированы 11 человек, двое направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Накануне вечером на Осташковской улице на северо-востоке Москвы столкнулись два автобуса, после чего один из них загорелся. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

По данным ГАИ, водитель автобуса ПАЗ при перестроении в крайнюю левую полосу не предоставил преимущество в движении автобусу МАЗ, следовавшему в попутном направлении.

В новость внесена правка (10:10 мск) - передается с исправлениями в заголовке, лиде и третьем абзаце: верно - на северо-востоке и на Осташковской улице.